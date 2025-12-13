Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 13 de diciembre informa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

