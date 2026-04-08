Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 8 de abril prevé que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 21%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

