Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Miércoles 5 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5

