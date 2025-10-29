Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Miércoles 5 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 5

