Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este miércoles 25 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

