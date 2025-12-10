Miércoles, 10 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 10 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 10 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Mazamitla
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones