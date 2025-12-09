Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 9 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 9 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

