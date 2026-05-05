Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 5 de mayo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 10 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Zapopan