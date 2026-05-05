Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 5 de mayo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 17%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

