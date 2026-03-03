Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 3 de marzo determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 17%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

