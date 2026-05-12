Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 12 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 12 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos