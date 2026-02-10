Martes, 10 de Febrero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 10 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se comunicó, el clima presenta un 81% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

