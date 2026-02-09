Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 9 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 9 de febrero determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se anuncia, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

