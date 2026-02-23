Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 7

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

