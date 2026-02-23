Lunes, 23 de Febrero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 7

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

