Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 22 de diciembre determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Miércoles 24 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9