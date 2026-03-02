Lunes, 02 de Marzo 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este lunes 2 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 7

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 7

