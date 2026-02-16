Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 16 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 16 de febrero determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 6

