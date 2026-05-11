Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 11 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

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