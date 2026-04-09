Jueves, 09 de Abril 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 9 de abril informa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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