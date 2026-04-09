Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 9 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 9 de abril informa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 22%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún