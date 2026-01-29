Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 29 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 29 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

