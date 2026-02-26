Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 26 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 26 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

