Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 25 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 25 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10