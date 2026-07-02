Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

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