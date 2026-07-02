Jueves, 02 de Julio 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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