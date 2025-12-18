Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 18 de diciembre determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

