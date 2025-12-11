Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 11 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 11 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 14 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

