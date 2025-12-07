Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 7 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

