Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 16 de noviembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 16 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

