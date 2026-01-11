Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 11 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 11 de enero informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 61% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7

