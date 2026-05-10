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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 10 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 10 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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