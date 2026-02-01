Domingo, 01 de Febrero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este domingo 1 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

