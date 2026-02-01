Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 1 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

