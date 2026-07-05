Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 5 de julio informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

