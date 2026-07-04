Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Mazamitla para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

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