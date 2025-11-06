El mejor espectáculo circense del mundo, el Cirque du Soleil, celebra dos décadas de presentaciones exitosas e inolvidables en Guadalajara con la llegada a nuestra ciudad, por primera vez, de “OVO” uno de sus shows más aplaudidos y que resulta una celebración a la vida desde la perspectiva del mundo de los insectos y sus aventuras y peripecias contadas a través de la maestría de los cuerpos de los acróbatas.

Llegaron desde el otro lado del mundo como una caravana de gitanos y saltimbanquis, cargados de maravillas y de rarezas, trucos excepcionales y recursos inverosímiles, un séquito multicolor conformado por trapecistas, malabaristas, contorsionistas y otras autoridades de la forma y del cuerpo, magos contemporáneos de distintos idiomas y patrias del mundo, dueños del misterio, pero, sobre todo, de una virtud que en nuestros tiempos es cada vez más infrecuente: la capacidad de sorprender. Lo de caravana no es exageración: trajeron consigo 18 tráileres cargados de todos los armatostes, equipo, piezas, utilería, reflectores, instrumentos, vestuario y habidos y por haber para dar forma a un espectáculo de tamaño semejante.

Sus artistas, que se mueven como si fueran de aire, y que parecen inmunes al estorbo de la gravedad, se enredan unos sobre otros y se amontonan como pirámides humanas, se levantan como si tuvieran la consistencia de los pétalos, se enredan en el viento como si pudieran caminar sobre el mismo, y llevan el cuerpo a todas sus posibilidades. Hay tanto dominio en sus movimientos, tanta autoridad en su arte, tanta ligereza en sus extremidades, que es como si pertenecieran a un género humano distinto, o al menos eso dan a pensar a los seres grávidos y tristes que los miran fascinados desde la desangelada tierra firme.

El show combina circo acrobático, danza contemporánea, teatro físico y diseño escénico de vanguardia. Las telas aéreas evocan el vuelo de las mariposas, los trampolines reproducen los saltos de los grillos y los juegos de luces transforman el escenario en un ecosistema vibrante. La música, de acento latino y ritmo contagioso, refuerza la sensación de vitalidad constante que atraviesa toda la función. Tras varios meses de trabajo, el equipo presentará la nueva edición del espectáculo: un diseño de escenario, actos acrobáticos, personajes originales, vestuarios y música.

“OVO” deslumbra más que nunca con su fascinante colonia de insectos, reuniendo a 53 acróbatas y músicos en un espectáculo que deleita tanto a adultos como a niños. Ha cautivado a audiencias de más de 40 países, recorriendo Europa, Medio Oriente, y Egipto.

“OVO”, que en portugués significa “huevo”, invita al público a adentrarse en un universo insospechado: el mundo de los insectos. La historia gira en torno al descubrimiento de un enorme huevo dentro de una comunidad de insectos, un acontecimiento que despierta la curiosidad y transforma por completo su dinámica. A lo largo del show, las criaturas trabajan, se desplazan, vuelan, juegan, se emparejan y se transforman; todo en una celebración visual de la biodiversidad y del ciclo de la vida. Inspirado en habilidades de criaturas tanto reales como imaginarias, que van desde poderosos grillos que rebotan en trampolines hasta una araña hipnótica contorsionándose dentro de su telaraña, OVO irradia un extraordinario despliegue de talento para despertar la imaginación. El espectáculo presenta una puesta en escena exuberante y colorida, en la que los insectos son interpretados por acróbatas y bailarines con vestuarios inspirados en exoesqueletos.

“OVO” se estrenó en abril de 2009 en Montreal, Canadá, y desde entonces ha marcado los corazones de más de 7 millones de personas alrededor del mundo gracias a su equipo compuesto por 100 personas de 25 países distintos, incluyendo los 53 artistas tan ligeros como las plumas. La directora y creadora principal es la brasileña Deborah Colker, reconocida coreógrafa que imprimió al espectáculo una fuerte identidad latinoamericana. Con una música inspirada en la samba brasileña, se compone por diez actos acrobáticos, así como bailes que complementan la trama de descubrimientos. Colker concibió el show como una metáfora del movimiento y de la energía vital, más allá del simple tema de los insectos. Su intención era capturar la esencia del dinamismo natural: la vida en constante transformación. El título, “OVO”, representa el ciclo de la vida y el renacimiento.

Más allá del deslumbramiento técnico y visual, “OVO” propone una reflexión sobre la convivencia, la interdependencia y la belleza de lo diminuto. Al colocar a los insectos -habitualmente ignorados o temidos- como protagonistas, el espectáculo invita al espectador a mirar el mundo con otros ojos, a descubrir la poesía que existe en la naturaleza más pequeña.

El Cirque du Soleil celebra así dos décadas de éxitos en Guadalajara con un evento que hará historia, un show espectacular en todo sentido, y que está a la altura de las expectativas que con justa razón han dejado en los tapatíos con sus presentaciones inolvidables. “OVO” estará en Guadalajara del 5 al 9 de noviembre de 2025, con funciones en la Arena VFG. Durante esos días se ofrecerán presentaciones.

