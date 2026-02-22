Cierres viales y cambios en rutas por el Medio Maratón de Guadalajara 2026

La noche del sábado comenzaron los cierres viales con motivo del Medio Maratón de Guadalajara en calles de las colonias Americana, Vallarta Poniente, Moderna y Ciudad del Sol. Estas restricciones provocarán desviaciones del transporte público y, en algunos tramos, se extenderán hasta las 16:00 horas del domingo.

La ruta de la carrera comenzará en la glorieta de la Minerva, desde donde el contingente avanzará por la avenida Agustín Yáñez para incorporarse a Mariano Otero. Tras internarse en la colonia Ciudad del Sol, los corredores emprenderán el regreso por la misma arteria a la altura de Plaza del Sol.

El trayecto continuará rumbo a la glorieta de Los Niños Héroes para después tomar Enrique Díaz de León, primero en dirección a la glorieta de la Pila Moderna y más adelante pasará frente al templo Expiatorio. De ahí, los atletas retomarán Niños Héroes hasta Francisco Javier Gamboa, enlazarán con avenida Vallarta y encararán el último esfuerzo hacia la meta, ubicada en Los Arcos de Guadalajara.

La zona de meta, ubicada en la desembocadura de avenida Vallarta, y la zona de salida, sobre Circunvalación Agustín Yáñez en la Minerva, permanecerán cerradas desde las 0:00 hasta las 16:00 horas del domingo.

No se podrá transitar por el circuito de la glorieta de la Minerva de las 0:00 a las 16:00 horas.

El circuito de avenida Moctezuma (desde la calle Prado de los Cedros), avenida Cuauhtémoc y avenida Mariano Otero (de avenida Patria a López Mateos) estará cerrado de las 5:30 a las 9:10 horas.

La avenida Mariano Otero, desde avenida López Mateos hasta la calzada Lázaro Cárdenas, permanecerá cerrada de las 5:30 a las 10:00 horas.

En la avenida Niños Héroes, de Enrique Díaz de León a Francisco Javier Gamboa, no habrá circulación vehicular de las 5:30 a las 10:30 horas.

El tramo de la avenida Enrique Díaz de León entre el templo Expiatorio y la glorieta de la Pila Moderna estará cerrado de las 5:30 a las 10:20 horas.

La zona de Francisco Javier Gamboa y avenida Vallarta, hasta la Minerva, permanecerá cerrada de las 5:30 a las 10:40 horas.

En el siguiente mapa se muestran rutas alternas sugeridas por el comité organizador del Medio Maratón.

Rutas de camiones con cambios en su recorrido por el Medio Maratón de Guadalajara

La Secretaría de Transporte de Jalisco, por su parte, informó sobre rutas del transporte público que no prestarán servicio la mañana de este domingo y otras que modificarán su trayecto.

Estas afectaciones comenzarán a las 6:30 horas y el servicio regresará a la normalidad conforme avancen los competidores.

Rutas que no prestarán servicio mientras dure la carrera:

T10

T10-C01

T10-C02

T11A

T11A-C01

T11A-C02

T11A-C03

T11B

T14B-C01

T18

T18A Terranova

V01, V02 y V03 de la Ruta López Mateos

Rutas que cambiarán su derrotero:

C51-V1

C51-V2

C49-V1

C49-V2

C104

T01-18 de Marzo

Se recomienda consultar las redes oficiales de la Policía Vial Jalisco (https://x.com/JaliscoVial) y de la Secretaría de Transporte de Jalisco (https://x.com/TransporteJal) para conocer las actualizaciones sobre las modificaciones viales y los recorridos del transporte público.