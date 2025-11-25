Este martes 25 de noviembre se conmemora el día internacional para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación, motivo por el cual se prevé la realización de una marcha en el municipio de Guadalajara para instar a esta lucha desde Jalisco.

A través de sus redes sociales el Frente Feminista de Jalisco anunció las actividades previstas para este martes en el marco del 25N, que incluye una protesta que prevé diferentes cierres viales , de la Glorieta de la Normal a las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en Jardines Alcalde.

Las actividades iniciales se dieron cita a las 16:00 horas con un performance titulado "Zapatos Rojos", a manera de un memorial para recordar a todas aquellas mujeres quienes murieron a causa de la violencia feminicida y la falta de justicia por parte de las autoridades. El lema fue "El rojo no es color, es memoria".

La actividad representó además el inicio de la concentración de las asistentes a la marcha, que se prevé tenga salida hacia las 17:00 horas de la Glorieta La Normal, hacia el Centro de Justicia para las Mujeres, por lo que se prevén cierres viales en la avenida Alcalde, de la Glorieta a Circunvalación, y de este punto, por Circunvalación hacia el Centro de Justicia, ubicado en la calle Álvaro Alcazar, en la colonia ya citada.

La protesta es convocada por el Frente Radical Feminista, por lo que es posible que existan intervenciones en mobiliario dentro de la ruta seguida, y se trata de una marcha separatista, por lo que a esta concentración solo se tendrá permitido que asistan mujeres.

Elementos mujeres de la Policía de Guadalajara y de la Policía Vial acompañarán a las manifestantes en su trayecto hacia el Centro de Justicia de las Mujeres, donde se prevé que las convocantes den a conocer su manifiesto respecto de la conmemoración de este día.

