Con un evento en una plaza comercial, esta mañana del 13 de noviembre, dio inicio de manera formal la edición número 15 del Buen Fin 2025 en el Área Metropolitana de Guadalajara , la cual se realizará desde hoy y hasta el 17 de noviembre.

Raúl Sánchez Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara , hizo un llamado a las y los consumidores a realizar compras inteligentes y un consumo responsable.

" Queremos invitarlos a que hagan su presupuesto, a que analicen diferentes opciones de compra; que aprovechen los canales digitales, tanto para comprar desde su hogar, como para hacer comparativos de precios a conocer las políticas de cada establecimiento en temas de devoluciones; pero, muy importante, también evitar el sobreendeudamiento ", precisó.

Añadió que el Buen Fin, si bien pretende ser una época de beneficio para el consumidor, nunca pretende comprometer la economía familiar.

" Es una oportunidad de adquirir mejores productos y servicios, pero siempre cuidando la economía familiar ", añadió el vicepresidente.

Detalló que este año se inscribieron 15 mil 500 comercios establecidos que van a ofrecer sus mejores promociones del año. Añadió que se espera una derrama económica de 7 mil millones de pesos que se traducirá no solo en el dinamismo comercial, sino también en el crecimiento empresarial.

"Es una oportunidad de adquirir mejores productos y servicios, pero siempre cuidando la economía familiar", añadió el vicepresidente. EL INFORMADOR / J. Acosta

" Que es algo que como Cámara de Comercio de Guadalajara nos apasiona mucho y lógicamente en la generación de mayores empleos para las familias tapatías ", sostuvo.

Durante los cinco días del Buen Fin, los comercios participantes realizan ofertas que van desde el 20 y hasta el 60 % de descuento y diversas promociones como meses sin intereses.

En el arranque de el Buen Fin realizado en Plaza Patria estuvieron presentes Marco Antonio Romero, titular de Profeco en Guadalajara; Gustavo Staufert, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hayk Muradyan, vicepresidente de zonas comerciales de la Cámara de Comercio de Guadalajara; y Luis Enrique Anguiano Orozco, presidente de la Delegación Centro Histórico de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF