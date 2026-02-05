Brote de sarampión en Jalisco: ¿Corre riesgo el Mundial 2026?

Las autoridades de salud de Jalisco han emitido una alerta sanitaria tras un repunte significativo de casos de sarampión en la entidad, que en conjunto con un incremento regional de la enfermedad ha motivado medidas preventivas y campañas de vacunación intensificadas. Sin embargo, las autoridades estatales y federales han descartado que este brote represente un riesgo directo para la celebración de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada en Guadalajara como una de las sedes mexicanas del torneo.

El brote de sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa aunque prevenible, ha colocado a México como el país con más casos en la región de las Américas en lo que va de 2026, según informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las autoridades estatales han adoptado diversas medidas para mitigar la circulación del virus . Entre estas, se ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños, con vigencia inicial de treinta días, y se han suspendido actividades presenciales en varios planteles con brotes activos.

Para contener la propagación, la Secretaría de Salud de Jalisco ha reforzado la campaña de vacunación contra el sarampión. En las últimas semanas se han administrado más de un millón de dosis de vacunas, con módulos extramuros en múltiples localidades y acciones de vigilancia epidemiológica en curso, con la proyección de alcanzar un alto nivel de inmunización en la población en las próximas semanas.

A pesar de estas cifras y del contexto sanitario, las autoridades han subrayado que no existe una amenaza concreta que ponga en riesgo los partidos del Mundial 2026 que se celebrarán en Jalisco . Señalan que, con el ritmo de vacunación actual y las medidas de contención, es “muy poco probable” que el brote afecte de manera significativa el desarrollo del evento futbolístico.

Este brote ocurre en medio de una alerta epidemiológica regional emitida por la OPS, que ha llamado a reforzar la vigilancia y la inmunización en todos los países de las Américas ante el resurgimiento de esta enfermedad prevenible con vacuna. La entidad sanitaria internacional destaca la necesidad de mantener coberturas altas de vacunación para evitar rebrotes en grupos no inmunizados y frenar la posible pérdida del estatus de “libre de sarampión” de varios países.

En suma, mientras la atención se centra en fortalecer la respuesta sanitaria, las autoridades han buscado transmitir certeza de que la organización del Mundial 2026 en Jalisco continuará sin contratiempos atribuibles al brote actual, y han insistido en que la vacunación masiva es la principal herramienta de prevención disponible.

