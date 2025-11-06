Jueves, 06 de Noviembre 2025

Bomberos tapatíos rescatan a perrito que cayó al vaso regulador de El Dean

A los números de emergencia llegó un reporte en el cual se alertaba sobre el perro de raza pequeña, quien se encontraba en la zona del cuerpo de agua sin que este pudiera salir

Por: Rubí Bobadilla

Una vez fuera se descartó que el perro tuviera alguna lesión, y posteriormente se le entregó a una trabajadora del parque en Bosques Urbanos. CORTESÍA/ Protección Civil y Bomberos Guadalajara

La tarde de este jueves bomberos tapatíos realizaron una diligencia para rescatar a un pequeño perro que había caído al área del vaso regulador del Parque Liberación, también conocido como El Dean, por el nombre de la colonia donde se ubica.

A los números de emergencia llegó un reporte en el cual se alertaba sobre el perro de raza pequeña, quien se encontraba en la zona del cuerpo de agua sin que este pudiera salir. Tras ello una unidad de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se dirigieron al punto, iniciando la búsqueda del can.

“Tuvimos que bajar metro y medio, en caída vertical, para bajar por el perro. Fue difícil porque cada que lo queríamos sujetar se lanzaba de nuevo al agua y nos daba la vuelta cinco o seis metros, teniendo que reubicar nuestro sistema para volverlo a agarrar del lado que se iba”, explicó el segundo oficial, Marco Antonio Ramírez.

Una vez fuera se descartó que el perro tuviera alguna lesión, y posteriormente se le entregó a una trabajadora del parque en Bosques Urbanos, quedando a su cargo en espera de localizar a posibles propietarios.

