Desde hace unas horas, diversos puntos de las carreteras y vialidades de Jalisco presentan bloqueos luego de que se llevara a cabo un presunto operativo militar en Tapalpa.

Ante los acontecimientos, la Universidad de Guadalajara (UdeG) hace un atento llamado a su comunidad universitaria y a la sociedad en general a actuar con calma, responsabilidad y precaución .

El organismo de educación en Jalisco realizó las siguientes recomendaciones:

Evitar traslados no indispensables y, en la medida de lo posible, permanecer en sus hogares, atendiendo en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.

Mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales, evitando compartir o difundir información no verificada, rumores o contenidos provenientes de redes sociales sin confirmación institucional, ya que la desinformación contribuye a generar incertidumbre y alarma innecesaria entre la población.

Los medios universitarios estarán haciendo cobertura y brindando información puntual y verificada sobre el desarrollo de los acontecimientos, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía .

La UdeG declaró que se mantiene en comunicación permanente con las autoridades de los planteles y centros universitarios en todas las regiones del estado.

Lemus activó código rojo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno y la activación del código rojo, con el objetivo de prevenir agresiones contra la población.

" He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población ", detalló el mandatario estatal en sus redes sociales.

