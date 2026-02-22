El Gobierno Municipal de Tonalá anunció la suspensión de todos los eventos y actos masivos programados para este sábado, como medida preventiva ante los hechos violentos registrados durante la mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por instrucción del presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, la decisión busca salvaguardar la integridad de la población mientras las autoridades mantienen activo un amplio dispositivo de seguridad. En el municipio se reportó la quema de cinco vehículos en distintos puntos, además del incendio de una tienda de conveniencia.

La Coordinación de Seguridad, Prevención y Servicios de Emergencia de Tonalá activó de inmediato el estado de alerta, desplegando 45 patrullas, 8 ambulancias, 17 unidades de Protección Civil, 9 unidades de Movilidad y 300 elementos de distintas corporaciones municipales y estatales, con el propósito de atender emergencias y fortalecer la vigilancia en todo el territorio tonalteca.

El Gobierno municipal informó que el operativo permanecerá activo el tiempo que sea necesario, en coordinación con autoridades estatales y federales, para garantizar la seguridad de las y los habitantes.

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de medios y canales oficiales, y a permanecer en sus hogares mientras se restablece la normalidad en la zona.

“La seguridad de las y los tonaltecas es nuestra prioridad”, señaló el alcalde Sergio Chávez Dávalos, quien reiteró el compromiso de su administración de mantener presencia institucional permanente y actuar con responsabilidad ante los acontecimientos registrados en la región metropolitana.

EE