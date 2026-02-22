El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informó la suspensión temporal de todas las atenciones al público en general a partir de este momento y hasta nuevo aviso, como parte de las medidas preventivas implementadas ante la situación actual en el estado.

En un comunicado oficial, el organismo precisó que también permanecerán cerrados los Módulos de Expedición de Constancia de No Antecedentes Penales, por lo que no se brindará atención presencial en sus instalaciones durante el periodo que permanezca vigente la disposición.

El IJCF indicó que las personas que hayan tramitado su constancia de manera presencial en los últimos tres años podrán obtenerla en línea a través del portal oficial: www.micrositio.seia.jalisco.gob.mx/inicio

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco y del propio Instituto, y agradeció la comprensión de los usuarios ante las medidas implementadas para garantizar la seguridad del personal y del público.

El IJCF destacó que las labores internas continuarán realizándose con personal de guardia y bajo protocolos de seguridad, con el fin de atender los servicios urgentes relacionados con investigaciones en curso o solicitudes de las autoridades competentes.

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la atención oportuna, asegurando que se informará de manera inmediata cualquier cambio o reanudación de actividades presenciales a través de los medios institucionales.

EE