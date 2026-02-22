Instituciones de educación media superior y superior en Jalisco anunciaron la suspensión de clases y actividades presenciales para este lunes 23 de febrero de 2026, como medida preventiva ante los hechos de violencia registrados en distintas zonas del Estado.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó que, tras mantenerse en comunicación constante con las autoridades, se determinó suspender todas las actividades académicas y administrativas de la jornada. “La medida busca priorizar la seguridad de la comunidad universitaria y evitar traslados mientras continúan las labores de las autoridades y se monitorea la situación en la entidad”, señaló la institución.

Por su parte, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) dio a conocer que todas las actividades administrativas se realizarán en modalidad virtual en todos sus niveles educativos, con el objetivo de garantizar la continuidad académica sin poner en riesgo al personal ni al alumnado.

El ITESO exhortó a su comunidad a mantener la calma y, especialmente, a los estudiantes foráneos, a mantenerse en contacto con sus familiares en sus lugares de origen para informar sobre su estado.

De igual forma, la Universidad Panamericana Guadalajara (UP) anunció la suspensión de labores presenciales en su campus. “Velando por la seguridad de nuestros alumnos, docentes y colaboradores, y en consonancia con el mensaje emitido por el Gobierno del Estado, informamos que las actividades presenciales se suspenden este 23 de febrero”, señaló en un comunicado.

Las instituciones coincidieron en que la medida busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, e hicieron un llamado a mantenerse informados exclusivamente a través de medios y canales oficiales para conocer las indicaciones sobre la reanudación de actividades.

