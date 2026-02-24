Bloqueos de carreteras en Jalisco persisten la mañana de este martes

A dos días de la captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y la respuesta de las facciones criminales, en algunos puntos de las carreteras de Jalisco persisten los bloqueos y la presencia de vehículos incendiados que ralentizan la circulación.

Con corte a las 6:05 de la mañana, la Red de Carreteras de Occidente informó de las siguientes incidencias:

Autopista 90D Guadalajara – Zapotlanejo

A la altura del kilómetro 9 (La Joya), hay camiones quemados en acotamiento exterior que provocan circulación lenta en ambos sentidos. Mientras que en la plaza de cobro de Zapotlanejo en el kilómetro 3.8, hay paso libre, sin retenciones.

Autopista 80D Zapotlanejo – Lagos de Moreno

En el klómetro 25 (Remota Acatic), un camión incendiado bloquea la vía en dirección a Lagos de Moreno. Lo mismo en el kilómetro 32, donde un camión vandalizado bloquea los cuerpos A y B.

En el kilómetro 38.8 hay unidades quemadas en ambos cuerpos.

En las pazas de cobro de Tepatitlán (km 40.1) y Jalostotitlán (km 89.1) hay paso libre.

En el kilómetro 90.4, un camión quemado genera circulación lenta por acotamiento exterior en cuerpo B (dirección Zapotlanejo); misma situación que se presenta en el kilómetro 91, y retenciones en el kilómetro 1.3.

Autopista 45D León – Aguascalientes

La plaza León (km 23.5) opera con normalidad desde las 12:30 horas, lo mismo que la Plaza Encarnación (km 88.7).

Autopista 15D Maravatío – Zapotlanejo

En el km 446, dos camiones quemados en el acotamiento generan tránsito lento en ambos sentidos.

La plaza Ocotlán (km 426) funciona con normalidad, aunque un vehículo incendiado en carril de baja provoca circulación lenta en dirección a Maravatío.

En el km 391.9 y en el retorno a nivel del km 393 se reporta tránsito lento hacia Zapotlanejo por unidades quemadas, sin retenciones. Las cabinas del km 390 (Vista Hermosa) fueron vandalizadas, pero hay paso libre.

Las plazas de Ecuandureo (km 360), Panindícuaro (km 307.3) y Zinapécuaro (km 202.2) operan con normalidad. En el km 186 (Jeráhuaro) se retiró personal ante la presencia de personas armadas; hay paso libre.

Autopista 37D Zamora – Ecuandureo

Plaza Autovim (km 16.6): Operando con normalidad desde las 16:15 h.

Autopista 76D Tepic – San Blas

Plaza San Blas (km 30.5): Operando con normalidad desde las 11:17 h.

