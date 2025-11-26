Este miércoles 26 de noviembre, algunas carreteras del estado de Jalisco , y de otras nueve entidades de México, continúan presentando bloqueos carreteros, derivado del paro nacional de transportistas y campesinos que inició por la mañana del pasado 24 de noviembre.

Los campesinos mexicanos exigen precios justos para sus cosechas y se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ; los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

Chihuahua

Una de las ciudades que registró mayor afectación fue Ciudad Juárez , donde los agricultores, hasta la tarde de este martes, mantenían cerrado el carril de carga de mercancías hacia Estados Unidos en el Puente Internacional Córdoba Américas . En el sur de la entidad permanecían cerrados algunos tramos carreteros.

Las autoridades estatales y municipales esperaban el resultado de los diálogos que se llevaban a cabo en la Ciudad de México entre el gobierno federal y los agricultores para la apertura de las vías tomadas, y, en caso de que no se lograra una solución, determinar qué acciones llevar a cabo, ya que en esta entidad se registran pérdidas millonarias por el bloqueo de los cruces internacionales de carga.

Hidalgo

El segundo punto más conflictivo era Hidalgo, particularmente en la carretera Arco Norte , a la altura de la caseta Tula 1, que permaneció cerrada toda la noche y donde manifestantes habían colocado casas de campaña.

La tarde del martes, luego de 30 horas de bloqueo, finalmente se abrió el paso a la circulación, después de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al sitio como parte de las investigaciones relacionadas con estos cierres carreteros.

Carreteras afectadas en Jalisco

A continuación, te compartimos las carreteras que continúan presentando bloqueos este miércoles 26 de noviembre, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco .

Autopista México-Guadalajara, tramo Maravatío-Zapotlanejo, km 426, en la caseta de cobro de Ocotlán.

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10+000, a la altura de La Barca.

Autopista Guadalajara-Colima, km 87+000, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande, antes Ciudad Guzmán.

Carretera La Barca-Atotonilco, km 1+800, en La Barca.

Carretera Irapuato-Guadalajara, km 159+500, a la altura de Atotonilco.

Con información de SUN y SICT.

