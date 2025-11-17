La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, inauguró el “Centro Libre para las Mujeres” en la delegación de San Martín de las Flores —en coordinación con los gobiernos federal y estatal— el cual tiene el propósito brindar atención integral a mujeres de la comunidad.

"Hoy es un día en el que vemos cristalizado un sueño compartido entre el gobierno federal, estatal y municipal. Aquí, en San Martín de las Flores, nuestras mujeres tendrán un respaldo firme de nuestra Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Para nosotras esto significa romper el techo de cristal, demostrar nuestra fuerza y dejar atrás cualquier condena a la violencia o a una vida limitada", expresó Pérez Segura, quien añadió que el centro facilitará un entorno donde las mujeres puedan acceder a servicios profesionales de toda índole.

“En este lugar podremos hacernos fuertes. Las mujeres, de manera solidaria y resiliente, siempre nos encontramos, siempre nos damos la mano. Sabemos que no es un secreto, que la vida es cada vez más desafiante, pero juntas podemos enfrentarla” refirió la edil.

Pérez Segura reiteró que el “Centro Libre para las Mujeres” tiene el objetivo de acompañar desde un enfoque comunitario e interseccional, promover la autonomía y contribuir a la eliminación de la violencia de género.

El módulo contará con un equipo multidisciplinario integrado por abogadas, psicólogas y promotoras de derechos humanos. El personal operará bajo el principio de evitar la revictimización y brindar atención con enfoque de derechos.

El centro está ubicado en la delegación de San Martín de las Flores y ofrecerá atención gratuita de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

