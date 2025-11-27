Ayuntamiento de Tlajomulco entrega tres mil tabletas electrónicas a estudiantes destacados

Tlajomulco vivió uno de los momentos más relevantes de la actual administración con la entrega de tres mil tabletas electrónicas a estudiantes con los mejores promedios de secundarias públicas, preparatorias y programas de educación especial. La acción, con una inversión de 12 millones de pesos, refleja el compromiso del presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez de impulsar la educación y generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes del municipio.

El lienzo charro Santa María fue el escenario de la entrega, que registró lleno total, y donde se reconoció la disciplina, constancia y compromiso de los alumnos beneficiados, así como el apoyo constante de sus familias y docentes. “Este programa tiene una inversión de 12 millones de pesos que se destinan directamente a apoyar a nuestros estudiantes destacados. Beneficiaremos a alumnos de tercero de secundaria, de segundo y tercero de preparatoria, incluyendo CECITEJ y COBAEJ, así como a estudiantes del CENDI, del CAM y a los destacados de primaria que integran las escoltas”, destacó el alcalde.

Gerardo Quirino subrayó que el programa no solo reconoce la excelencia académica, sino también el esfuerzo de madres, padres y profesores que acompañan la formación de los jóvenes. Las tabletas, explicó, serán una herramienta clave para el aprendizaje, ya que contarán con servicio de internet gratuito durante todo el año, evitando que la conectividad sea una limitante. “Hoy entregamos tres mil tablets con internet gratuito todo el año. Podrán utilizarlas para hacer tareas, investigar y seguir buscando información positiva”, agregó.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró que este programa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la educación. Además de las tabletas, se mantiene el compromiso de invertir en escuelas dignas, seguras y cercanas, con infraestructura adecuada, herramientas modernas y entornos propicios para que cada estudiante pueda continuar su formación y construir un futuro más prometedor.