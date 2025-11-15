Ayuntamiento asegura derechos laborales de empleados de GDLimpia

El Ayuntamiento de Guadalajara brindó certeza a los derechos laborales de los trabajadores de la limpieza, pertenecientes al Organismo Público Descentralizado GDLimpia, al aprobar por unanimidad, un convenio con el IMSS para que sigan cotizando bajo el mismo esquema que tenían y no pierdan su antigüedad.

La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, recordó que hace un año, cuando el Municipio asumió el control del servicio de recolección de residuos, se buscó hacerlo de la mano con las personas que trabajaban para la empresa, pues ya conocían las rutas, además de estar comprometidos con la Ciudad.

“Desde el primer momento en que vislumbramos que teníamos que terminar esa concesión porque lastimaba y fallaba a los tapatíos, supimos que teníamos que hacerlo de la mano de los trabajadores de la limpieza”, mencionó.

El reto, dijo, era buscar la manera de que las personas conservaran sus derechos laborales, principalmente sus años de antigüedad, pues muchos ya tenían hasta 40 años trabajando en este servicio.

Por eso, se creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) GDLimpia, que permite a los trabajadores conservar sus derechos laborales y, ahora con el convenio ante el IMSS, también el sistema de cotización para garantizar su antigüedad.

“El camino, que les digo, era complejo. Fue acompañado de la creación de una OPD que permitiría garantizar sus derechos laborales y su antigüedad. Es así que comenzamos la creación de OPD GDLimpia, con la intención más importante, para que no queden dudas, con el único objetivo de proteger la historia, la vida y los años laborales de sus trabajadores”.

