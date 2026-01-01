Año Nuevo 2026: Playas cerca de Guadalajara para conocer antes de que terminen las vacaciones de invierno

El Año Nuevo también es una oportunidad para hacer un viaje. Si todavía tienes días libres o planeas aprovechar el cierre de las vacaciones de invierno 2025-2026, Jalisco ofrece una amplia variedad de playas ideales para descansar, explorar o simplemente cambiar de paisaje antes de volver a la rutina.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, y casi 400 kilómetros pertenecen a Jalisco, en municipios como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Esta variedad convierte al Estado en uno de los destinos favoritos del Pacífico mexicano, incluso en temporada invernal.

Playas de Jalisco para visitar en invierno

Diversos portales de viajes y reseñas, como Tripadvisor, destacan varias playas de Jalisco entre las mejor valoradas por los visitantes. Estas son algunas que puedes considerar antes de que terminen las vacaciones de invierno.

Playa de Los Muertos

Ubicada en Puerto Vallarta, cerca del río Cuale, es una de las playas más emblemáticas del destino. Se localiza a aproximadamente 335 kilómetros de Guadalajara y combina ambiente turístico, servicios y vistas icónicas del muelle.

Playa Las Gemelas

También en Puerto Vallarta, a unos 343 kilómetros de Guadalajara. Es conocida por su oleaje suave a moderado, ideal para actividades como snorkel, bodyboard o simplemente nadar con precaución, incluso en temporada invernal.

Punta de Mita

Situada en Bahía de Banderas, este destino es famoso por sus playas limpias, paisajes exclusivos y ambiente tranquilo. Aunque es conocida por sus desarrollos de lujo, también ofrece zonas accesibles para el turismo general.

Playa Majahuitas

A unos 29 kilómetros de Puerto Vallarta, en el municipio de Cabo Corrientes, es ideal para quienes buscan desconectarse. Rodeada de selva y aguas claras, es perfecta para relajarse y disfrutar de un entorno natural.

Playa Las Ánimas

También en Cabo Corrientes, este destino destaca por sus vistas panorámicas de la selva tropical. Se puede llegar por lancha o a través de senderos desde Boca de Tomatlán, lo que la convierte en una experiencia completa.

Playa Quimixto

Ubicada entre Las Caletas y Las Ánimas, en Cabo Corrientes. Su acceso es principalmente por mar, aunque existe un sendero recomendado solo para personas con experiencia. Es una playa tranquila, ideal para quienes buscan aventura y naturaleza.

Puerto Melaque

En el municipio de Cihuatlán, este destino es especialmente recomendado para familias. Forma parte de la Costa Alegre y se distingue por su oleaje suave y ambiente relajado.

Bahía de Tenacatita

Considerada una de las más bellas de la Costa Alegre, agrupa playas como La Manzanilla, Tenacatita y Boca de Iguanas. Es una excelente opción para pasar varios días en contacto con el mar.

Playa Boca de Tomates

Localizada en Puerto Vallarta, es popular entre familias. Sin embargo, por su oleaje elevado y la cercanía con la desembocadura del río Ameca, se recomienda extremar precauciones

Antes de que concluyan las vacaciones de invierno 2025-2026, estas playas representan una alternativa cercana a Guadalajara para comenzar el año con descanso, sol y mar, sin necesidad de viajes largos.

Otras playas muy votadas en el portal de Trivago son:

San Pancho

Mismaloya

Boca de Tomatlán

Colomitos

Careyitos

Los Camarones

Cuastecomates

Playa Norte

Yelapa

Conchas Chinas

Las Glorias

Playa Mayto

Playa Punta Negra

