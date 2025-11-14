Alegre Fantasía llega a Guadalajara con entrada y estacionamiento GRATIS

Guadalajara se alista para recibir una nueva opción de entretenimiento familiar con la llegada del Parque de Diversiones Alegre Fantasía , que abrirá sus puertas a partir del sábado 15 de noviembre de 2025.

La instalación estará ubicada a un costado del centro comercial Plaza Patria, en la intersección de avenida Américas y avenida Patria, un punto estratégico para visitantes de toda el área metropolitana.

Uno de los principales atractivos del evento es que tanto la entrada al parque como el estacionamiento serán completamente gratis , lo que lo convierte en una alternativa accesible para familias, jóvenes y cualquier persona que busque una actividad recreativa sin impacto fuerte en su bolsillo.

Los organizadores han adelantado que el recinto contará con una variedad de atracciones, adecuadas para todas las edades, cuyas imágenes ya están circulando para ofrecer un adelanto de la experiencia.

Fechas y horarios de Diversiones Alegre Fantasía

Alegre Fantasía estará disponible por corta temporada, iniciando actividades desde el 14 de noviembre y concluyendo el domingo 7 de diciembre.

Además, su ubicación —a solo una cuadra de la estación Plaza Patria de la Línea 3 del Tren Ligero— permitirá un fácil acceso para visitantes provenientes de Tonalá, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

El parque operará con horarios amplios: lunes a viernes de 17:00 a 12:00 horas, y sábados y domingos de 15:00 a 12:00 horas.

Conoce las promociones

Durante toda la temporada se ofrecerán promociones especiales , entre ellas descuentos progresivos en boletos de juegos y una promoción destacada: lunes, martes y miércoles todos los juegos estarán al 2x1, permitiendo que dos personas disfruten pagando solo un acceso.

Quienes cuenten con una DivertiCard adquirida en Fiestas de Octubre podrán utilizarla también en este parque, ampliando así sus beneficios.

Con estas ofertas y su ubicación accesible, Alegre Fantasía promete convertirse en uno de los eventos familiares más esperados de la temporada en la ciudad.

