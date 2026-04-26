Domingo, 26 de Abril 2026

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Acuario Michin lanza promoción especial por el Día de las Madres

Esta increíble iniciativa busca homenajear a las mamás tapatías ofreciendo beneficios únicos durante su visita

Por: Nancy Andrade Jáuregui

No dejes pasar esta promoción especial, organiza tu agenda, reúne a toda la familia y sumérgete en una experiencia única que mamá recordará con muchísimo cariño por el resto del año. ESPECIAL/ Facebook/ Acuario Michin Guadalajara

No dejes pasar esta promoción especial, organiza tu agenda, reúne a toda la familia y sumérgete en una experiencia única que mamá recordará con muchísimo cariño por el resto del año. ESPECIAL/ Facebook/ Acuario Michin Guadalajara

¿Aún no sabes qué regalarle a mamá? Olvida los obsequios tradicionales y sorpréndela con una aventura submarina este 10 de mayo, pues el Acuario Michin Guadalajara lanzó una promoción imperdible para celebrar a las madres, combinando naturaleza, diversión familiar y un ahorro que tu bolsillo definitivamente agradecerá en esta fecha tan especial.

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¿Qué incluye la promoción del Día de las Madres en el Acuario Michin?

Esta increíble iniciativa busca homenajear a las mamás tapatías ofreciendo beneficios únicos en su Acceso General durante su visita.

El boleto especial para celebrar a mamá tiene un costo de 750 pesos por persona e incluye:

  • Desayuno buffet (a partir de las 8:00 AM).
  • Acceso Total a todas las instalaciones del Acuario Michin Guadalajara. 
  • Fotografía impresa.
  • Interacciones con:
    - Capibaras
    - Alimentación de rayas 
  • Paquete Granja.

Para poder comprar tus boletos es necesarios reservar tu lugar a través de los siguientes números: 331 1588 945 / 332 3100 724 en los cuales deberás enviar un mensaje por WhatsApp para poder acceder a esta increíble promoción y celebrar a mamá en grande.

 CORTESÍA/ Acuario Michin Guadalajara.
 CORTESÍA/ Acuario Michin Guadalajara.

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¿Qué incluye la entrada general en el Acuario Michin Guadalajara?

La entrada general al Acuario Michin Guadalajara incluye:

  • Entrada general al acuario.
  • Acceso al aviario.
  • Interacción con cabras.
  • Una bebida de cortesía.
  • Entrada a zona Juegos: Michin extremo.

¿Dónde y cómo llegar al Acuario Michin Guadalajara?

La ubicación del Acuario Michin Guadalajara es: Calle Mariano Bárcena 990, Zona Centro, 44260, si vienes en transporte público, puedes bajarte en la estación La Normal de la Línea 3 del Tren Ligero y salir por la entrada de Fray Antonio Alcalde y caminar  sólo 5 minutos.

También puedes llegar en el Tren ligero: Línea 1 estación Mezquitán. y  en las Rutas de camión: 27, 27A, 50, 50A, 110, 110A, 231, 275F, 275B, 602 y 633. 

No dejes pasar esta promoción especial, organiza tu agenda, reúne a toda la familia y sumérgete en una experiencia única que mamá recordará con muchísimo cariño por el resto del año. ¡Haz que su día sea verdaderamente extraordinario!

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