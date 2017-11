Zapopan exige reparación de calles dañadas por Línea 3

Con las aperturas a la circulación de algunas de las avenidas que fueron cerradas por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, exigió a las autoridades del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el inicio de la reparación de las vialidades que resultaron dañadas.

"Ellos tienen la obligación de rehabilitar por completo todas las vialidades, no solamente principales por donde se está construyendo la Línea 3, sino también todas las vialidades por donde fueron desviadas las rutas de transporte público hacia algunas colonias".

Ejemplo de esto es la apertura de Ávila Camacho en el sentido de Guadalajara hacia Zapopan, tras lo que muchas de las rutas volvieron a sus derroteros originales, como Juan Gil Preciado o Laureles, y dejaron de circular por las calles de colonias aledañas. "Ya es un muy buen momento para rehabilitar las vialidades de las colonias como Seattle, Capullo, Tepeyac, Maestros".

En estas colonias, agregó Lemus, exigirán que la rehabilitación conserve la misma fisionomía, es decir, que sea en empedrados.

Zapopan también pedirá ya la rehabilitación de vialidades principales, como carretera a Tesistán, Laureles, Juan Pablo II y Ávila Camacho. El más urgente es el tramo desde el hospital Ángel Leaño hasta el centro histórico. "Está completamente despedazado, ya no aguanta más. (...) La tienen que rehabilitar ya, nos urge, es una exigencia que tenemos".

En el tramo que va desde la Curva hasta avenida Patria se pedirá usar asfalto por recomendación de la constructora. Esto, debido a que las vibraciones del paso del tren pueden dañar el pavimento si se construye con concreto hidráulico además que es más caro repararlo. Y al contrario, el asfalto, por ser más flexible, resiste fácil las vibraciones y si se llega a dañar es más económico.

En este punto no se exigirá aún la rehabilitación porque las autoridades aún tienen pendiente un proyecto conjunto con Guadalajara y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) que incluirá banquetas, camellones y bajopuentes. "Y aún no está terminado el proyecto".

El 6 de noviembre este medio publicó que las autoridades zapopanas empezarían a reparar el concreto en las zonas 30, pues también fueron dañadas por el paso del transporte público desviado por las obras de la Línea 3. Se destinó un millón de pesos a materiales para sellar grietas y sustituir losas. En Guadalajara también hay daños en sus zonas 30, además en bolardos, banquetas y registros.

Lemus descarta aeropuerto en Zapopan

No existe un proyecto en Zapopan para la construcción de un nuevo aeropuerto, aseveró Pablo Lemus, quien recordó que durante la gestión de Macedonio Tamez hubo una iniciativa pero ya no es posible pues los predios ya fueron aprovechados para un desarrollo turístico en la barranca. "No hay ningún proyecto para hacer algún aeropuerto alterno".

"La verdad que es el rostro de presentación para todos nuestros visitantes y está espantoso", dijo Lemus.

En cambio, criticó la remodelación del aeropuerto Miguel Hidalgo, que debe mejorarse. "Lo que sí creo es que Guadalajara merece tener un aeropuerto mucho más digno del que tenemos, las obras inauguradas hace dos días por el secretario de Comunicaciones y Transportes no nos satisfacen a nadie de los usuarios, la verdad que es el rostro de presentación para todos nuestros visitantes y está espantoso".

LS