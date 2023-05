Por toda la calle Santa Ana hasta la avenida Adolfo López Mateos, familiares, amigos y vecinos marcharon y gritaron consignas en favor de los desaparecidos de Santa Ana Tepetitlán y alrededores. En la marcha estuvieron familiares de Fátima Hernández, quien fue encontrada la noche de ayer.

“Sentía en carne propia lo que se siente y queremos que el gobierno pare esto, que nos escuche, que nos apoye, porque somos seres humanos somos un pueblo alejado, pero somos seres humanos se están registrando desapariciones aquí en Santa Ana, ya tenemos más de dos o tres años así y no hay ninguna respuesta. Queremos una respuesta, queremos un apoyo, queremos que nos ayuden, es lo que queremos”, compartió Guadalupe Hernández, abuela de Fátima.

Sobre el caso de su nieta argumento que la experiencia fue de las más extremas en su vida y aunque afortunadamente lograron ubicarla junto con Eric y Paola, no es razón para estar tranquila y sentarse, sino por el contrario reforzar el.appyo para quienes aún permanecen en ausencia, tanto los del pasado 9 de mayo como aquellos que tienen más tiempo.

“Mi hija duró muchos días buscándola, ella fue paso a paso a buscarla, porque las autoridades actuaron ya cuando estaba el paquete completo, cuál es el sentido. Nos da mucha alegría por todas las familias que nos apoyaron y por toda la gente que nos apoyó porque mi nieta ya está de regreso, tenemos mucho gusto y yo vine a esta marcha para apoyar a todos los desaparecidos, porque el hecho de que ya haya encontrado a mi nieta y que esté aquí en su casa no quiere decir que nos olvidemos de los demás”, añadió.

Los carriles de López Mateos fueron bloqueados. EL INFORMADOR/A. Navarro

Además de los 3 últimos menores desaparecidos en la Colonia de Mariano Otero a la marcha también se sumaron los casos de Daniel Alfonso Montañés, José Ramírez Rivera, José Luis, Antoni y Julio Cesar Arreola, quienes tienen meses y años de ausencia.

“Él trabajaba en una tortillería, casi no salía yo eso lo se lo comenté a Fiscalía y solamente sabemos lo que a veces la gente dice, pero no tenemos pruebas que se lo llevaron para Zacatecas él se lo dije a Fiscalía pero hasta ahorita no me ha dicho nada, solamente es no no sabemos nada, todavía no lo tenemos resuelto nada y de ahí no sale”, argumento Luz María, tía de Daniel Alfonso.

“El 29 de septiembre del año pasado él estaba trabajando, llegaron y se lo llevaron, no sabemos nada de él, mis hijos y yo estamos desesperados. Ya fuimos a la Fiscalía y no nos dice nada, no nos dan respuesta. Mis hijos aclaman a su papá, pedimos justicia, porque no es justo que los arrebaten de la noche a la mañana. Él estaba en su trabajo y de su trabajo se lo llevaron”, indicó Maria del Rosario Esposa de José Ramírez Rivera.

El recorrido dio inicio en la plaza principal de Santa Ana Tepetitlán y avanzaron por la calle con el mismo nombre, a su paso entonaban consignas exigiendo justicia, por los desaparecidos que aún faltan y los que ya tienen tiempo, pues argumentan que desde hace dos años se vive la inseguridad en la zona.

Los manifestantes concluyeron su paso en la avenida Adolfo López Mateos donde hicieron plantón en ambos sentidos de la vialidad, su petición principales que acuda Fiscalia del Estado a atender la situación.

